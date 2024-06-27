RX 6600 остаётся актуальной в бюджетном сегменте.

ASUS выпустила видеокарту AMD Radeon RX 6600 в исполнении DUAL V3, сообщает VideoCardz. Специалисты ресурса отмечают, что компания ранее не выпускала версию V2, а оригинальная видеокарта, которую условно можно назвать V1, имела совершенно другой дизайн и была чуть больше.

Источник изображения: ASUS

реклама

Как и старая модель, новая работает на стандартных частотах: 2064 МГц в игровом режиме с повышением до 2491 МГц. Среди преимуществ компания ASUS отмечает применение вентиляторов Axial-tech с двойными шарикоподшипниками и режимом 0 дБ, наличие бэкплейта, автоматизированный процесс производства Auto-Extreme Technology.

Источник изображения: ASUS

AMD Radeon RX 6600 остаётся актуальной видеокартой в бюджетном сегменте, особенно после того, как NVIDIA прекратила производство 8-гиговых RTX 3050, заменив их версиями с менее производительным чипом и объёмом видеопамяти 6 ГБ. Потенциальным конкурентом RX 6600 также может выступать Intel Arc A750.