Процессор показал высокую однопоточную производительность.

Инженерный образец одного из процессоров серии Intel Core Ultra 200V был протестирован в Geekbench, сообщает VideoCardz. Из двух найденных тестов максимальный результат модели Core Ultra 7 268V составил 2739 баллов в однопоточном тестировании, 10036 баллов в многопоточном. При этом образец повышал частоту до отметки около 4,9 ГГц, что не является максимальным значением, если верить попавшим накануне в Сеть спецификациям, где максимальный буст указанной модели 5,0 ГГц.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

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Исходя из сравнения VideoCardz, процессор показал высокую однопоточную производительность, обогнав AMD Ryzen 9 8945HS и Intel Core Ultra 9 185H, преимущество над последним приближается к 20%, что впечатляет. Это очень интересный результат, который должен воодушевить поклонников Intel, поскольку будущие настольные процессоры Arrow Lake, как ожидается, будут использовать те же архитектуры ядер: Lion Cove для производительных и Skymont для эффективных. Тем не менее, в однопотоке Core Ultra 7 268V уступил инженерному образцу AMD Ryzen AI 9 365 ES с ядрами Zen 5/5c, результаты которого тоже появились накануне. Процессор AMD где-то на 9% быстрее, но справедливо отметить, что Intel Lunar Lake и AMD Strix Point ориентированы на разные классы устройств и работают в разных пределах TDP, хотя они и могут пересекаться.

Источник изображения: VideoCardz

Что касается многопоточной производительности, инженерник Intel Core Ultra 7 268V никого не опередил в сравнения VideoCardz просто потому, что у него всего лишь 8 ядер в конфигурации 4P+4E, а у оппонентов куда больше. Но, если обратиться к сводке средних результатов Geekbench, не без удивления можно выяснить, что около 10 тысяч баллов в многопотоке набирают 12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT, 8-ядерные Ryzen 7 5700X3D и 5800X, 10-ядерный (6P+4E) Intel Core i5-13400. Таким образом, Core Ultra 7 268V, как и другие процессоры будущей линейки, потенциально могут предложить впечатляющий уровень производительности для своего сегмента: тонкие и лёгкие ноутбуки. Мощность процессоров Lunar Lake лежит в диапазоне 17…30 Вт.