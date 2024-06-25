Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
В серию Intel Core Ultra 200V войдёт процессор Core Ultra 9
Появился потенциальный список процессоров из предстоящей серии.

В VideoCardz опубликовали потенциальный список процессоров из предстоящей серии Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), которая ориентирована на тонкие и лёгкие ноутбуки премиум класса с расширенными возможностями искусственного интеллекта (ИИ). Пожалуй, самое интересное, источник информации утверждает о существовании в серии процессора Core Ultra 9 288V, который будет отличаться повышенным лимитом мощности PL1 и работать на более высоких частотах.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

реклама

Согласно представленной информации, первоначально серия будет насчитывать девять процессоров, которые будут разделены на три класса: Core Ultra 5, 7 и 9. Вероятно, все процессоры будут предлагать конфигурацию производительных и эффективных ядер 4P+4E, отличаясь рабочими частотами, объёмом кэш-памяти LLC, конфигурацией и производительностью интегрированной графики, производительностью нейронного блока NPU, а также объёмом встроенной памяти LPDDR5X — 16 или 32 ГБ.

Базовая мощность большинства процессоров на уровне PL1 составляет 17 Вт, на уровне PL2 мощность повышается до 30 Вт. Intel Core Ultra 9 288V является исключением, настройка базовой мощности процессора PL1 совпадает с настройкой PL2. Это похоже на подход Intel в серии Core Ultra 100H, где Core Ultra 9 185H был единственным процессором с базовым TDP, повышенным до уровня 45 Вт, пишет VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz

Повышение мощности сопровождается повышением частоты P-ядер на 100 МГц, по сравнению с предтоповым Intel Core Ultra 7 268V. Вырастет и частота интегрированной графики, на 50 МГц, что позволит немного увеличить теоретическую производительность блоков XMX в задачах, связанных с ИИ. Таким образом, Core Ultra 9 288V предлагает самые высокие тактовые частоты в серии: 5,1 ГГц для P-ядер и 2,05 ГГц для интегрированной графики. ИИ-производительность NPU в серии будет варьироваться от 40 до 48 TOPS, а XMX блоков интегрированной графики — от 53 до 67 TOPS.

Ко всему прочему стоит отметить изменения в схеме именования интегрированной графики, Intel Core Ultra 9 и Ultra 7 будут оснащены графикой Arc A140V с 8 ядрами Xe2, а Core Ultra 5 — графикой Arc A130V с 7 ядрами Xe2.

По слухам, первые ноутбуки и другие мобильные устройства с процессорами серии Intel Core Ultra 200V появятся уже в середине сентября.

#intel #процессоры #intel lunar lake
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi включается в процессорную гонку и готовится выпустить новый процессор по 4-нм нормам
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дания не имеет законного основания перекрыть Балтийские проливы для танкеров с российской нефтью
23
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
6
В Заполярье монтируют печь с 9-этажный дом в рекордные сроки
3
Поднять флаг: Как спиратить Netflix и присесть на 48 лет
+
Blackrock повторно отказала Киеву в реструктуризации долга, Украине грозит технический дефолт
9
BusinessKorea: Google больше не будет использовать чипы Samsung для телефонов Pixel
1
Итальянская компания Kimera Automobili представила свой новый проект спортивного авто K39
+
Новая внешность Джин Грей из игры Marvel's Wolverine вызвала негодование фанатов
2
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
48
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS с кассетной боевой частью по Севастополю
92
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
1
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
2
"Серые" Toyota Corolla Cross появились на российском рынке по цене от 2,5 млн рублей
+
Microsoft пытается заставить пользователей отказаться от локальной учётной записи в Windows
9
NVIDIA намекает на создание текстур и объектов с помощью ИИ в DLSS 4
+
Мошенники скупают тушки RTX 4090 и продают их под видом рабочих видеокарт
2
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
На форуме Eurosatory-2024 Rheinmetall представил свой новейший танк KF-51U Panther
+
BILD: Германия переоборудует Leopard 1 в зенитные комплексы для Украины
+

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
23
Почему в 2024 году не стоит покупать видеокарты с 8 ГБ видеопамяти дороже, чем за 25000 рублей
48
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
19
Пришло время переустанавливать Linux - устанавливаю Chimbalix 24.2 Alphachi
35
Итоги гоночного уик-энда 22-23 июня
1
Собираем геймерский ПК на Ryzen 5 7500F + GeForce RTX 3060 для любых игр в 1080р@60 fps
28
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
2
"Китайский ястреб" Трампа требует максимально жёстко наказать Пекин за поддержку спецоперации России
19
"И пришла Тень" - тест и обзор кулера Thermalright Phantom Spirit 120 EVO
20
Мое мнение об Alan Wake 2
17

Сейчас обсуждают

Red Line
14:49
Опять боты в штаны ватникам насрали
Российские инженеры создали самый грузоподъемный и дальнобойный дрон в России
PanzerK
14:48
Раз уж зашёл... поставлю одну звезду... так и быть...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
PanzerK
14:47
Забавно, но качество исполнения мягко говоря сомнительное - побаловаться и на полку бросить.
Pocket 386 - возрождение ретро-ПК в портативном формате
Dark_Cloud
14:46
Закупались на хаях - прокатились на х..ях.
Капитализация Nvidia снизилась на $430 млрд — акции компании за три дня потеряли 13% стоимости
OgoGoLog
14:35
Эталонный це еуропэйский попил.
Украина потратила полмиллиарда долларов на защиту от дронов, которую уничтожили российские ракеты
Manager
14:26
Автоматическое оружие калибром 20 мм и более называется автоматической пушкой, а не пулемётом. Калибр 20 мм - это стандартный размер боеприпасов для автоматической пушки. Граница между оружием меньше...
Индийский ударный вертолет LCH Prachand запущен в серийное производство
al81ru
14:22
Можно так считать: комп за 200к, или приставка за 50к. Разница в 150k - примерно 20-30 игр купленных или скачанных с торрентов
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Alt Irony
14:20
Для трассировки 4060 бессмысленно брать
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
al81ru
14:19
У вас не было 4090, и вы не в курсе, что она тихая. С такой-то огромной СО
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
al81ru
14:15
Так ты и не играешь. Сейчас даже не все инди на таком конфиге нормально идут
Core i7-10700K vs Core i3-14100F – почему мощный процессор никогда не окупится в игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем