Появился потенциальный список процессоров из предстоящей серии.

В VideoCardz опубликовали потенциальный список процессоров из предстоящей серии Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), которая ориентирована на тонкие и лёгкие ноутбуки премиум класса с расширенными возможностями искусственного интеллекта (ИИ). Пожалуй, самое интересное, источник информации утверждает о существовании в серии процессора Core Ultra 9 288V, который будет отличаться повышенным лимитом мощности PL1 и работать на более высоких частотах.

Источник изображения: Steve Johnson, Unsplash

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Согласно представленной информации, первоначально серия будет насчитывать девять процессоров, которые будут разделены на три класса: Core Ultra 5, 7 и 9. Вероятно, все процессоры будут предлагать конфигурацию производительных и эффективных ядер 4P+4E, отличаясь рабочими частотами, объёмом кэш-памяти LLC, конфигурацией и производительностью интегрированной графики, производительностью нейронного блока NPU, а также объёмом встроенной памяти LPDDR5X — 16 или 32 ГБ.

Базовая мощность большинства процессоров на уровне PL1 составляет 17 Вт, на уровне PL2 мощность повышается до 30 Вт. Intel Core Ultra 9 288V является исключением, настройка базовой мощности процессора PL1 совпадает с настройкой PL2. Это похоже на подход Intel в серии Core Ultra 100H, где Core Ultra 9 185H был единственным процессором с базовым TDP, повышенным до уровня 45 Вт, пишет VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz

Повышение мощности сопровождается повышением частоты P-ядер на 100 МГц, по сравнению с предтоповым Intel Core Ultra 7 268V. Вырастет и частота интегрированной графики, на 50 МГц, что позволит немного увеличить теоретическую производительность блоков XMX в задачах, связанных с ИИ. Таким образом, Core Ultra 9 288V предлагает самые высокие тактовые частоты в серии: 5,1 ГГц для P-ядер и 2,05 ГГц для интегрированной графики. ИИ-производительность NPU в серии будет варьироваться от 40 до 48 TOPS, а XMX блоков интегрированной графики — от 53 до 67 TOPS.

Ко всему прочему стоит отметить изменения в схеме именования интегрированной графики, Intel Core Ultra 9 и Ultra 7 будут оснащены графикой Arc A140V с 8 ядрами Xe2, а Core Ultra 5 — графикой Arc A130V с 7 ядрами Xe2.

По слухам, первые ноутбуки и другие мобильные устройства с процессорами серии Intel Core Ultra 200V появятся уже в середине сентября.