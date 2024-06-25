Образцы не работали на пиковых частотах, но показали высокую одно и многоядерную производительность.

Ещё несколько тестов инженерных образцов процессоров AMD Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen AI 9 365 появились в Geekbench, сообщает Wccftech. Несмотря на то, что это инженерные образцы, которые во время тестирования не достигли пиковых частот в соответствии с заявленными спецификациями, результаты уже впечатляют.

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

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Так, AMD Ryzen AI 9 HX 370 во время тестирования достиг максимальной тактовой частоты в 4,5 ГГц вместо заявленных 5,1 ГГц. Однако результаты 2833 и 14773 в одно- и многоядерных тестах на 22…26% лучше, чем у Intel Core Ultra 9 185H, подсчитали в Wccftech. При этом стоит напомнить, что HX 370 — это 12-ядерный 24-поточный процессор с ядрами Zen 5/5c, объединёнными по формуле 4+8. В свою очередь, Core Ultra 9 185H — 16-ядерный 22-поточный процессор с формулой ядер 6P+8E+2LPE. Также процессор быстрее 8-ядерного 16-поточного предшественника Ryzen 9 8945HS на 19…25% в зависимости от режима тестирования.

Источник изображений: Geekbench

Пиковая частота AMD Ryzen AI 9 365 во время тестирования достигла 4,4 ГГц, что также ниже официально заявленного пикового буста до 5,0 ГГц. Оценка 2730 баллов на 22% выше таковой у Intel Core Ultra 9 185H, в многопотоке преимущество Ryzen AI 9 365 с оценкой 13032 балла составляет 6%. Процессор быстрее Ryzen 9 8945HS на 11…14%.

В Wccftech ожидают, что, когда процессоры появятся в продаже и будут работать на своих заявленных частотах, оценки AMD Ryzen AI 9 365 будут близки к текущим оценкам инженерника Ryzen AI 9 HX 370, а последний вообще догонит настольный 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 7900X.