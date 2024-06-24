В дополнение к представленному ранее ITX варианту.

В ассортименте видеокарт компании ASRock появилась ещё одна низкопрофильная AMD Radeon RX 6400 Low Profile (RX6400 LP 4G), сообщает VideoCardz. Частоты модели соответствуют эталонным спецификациям, она оснащается графическим процессором с шейдерными блоками в количестве 784 единиц, 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с шиной 64 бит и работает через интерфейс PCIe 4.0 x4. Для подключения дисплеев на карте предусмотрены по одному DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1, дополнительное питание не требуется. К слову, недавно у ASRock появился продвинутый 8-гиговый вариант RX 6500 XT в исполнении Phantom Gaming.

Источник изображения: ASRock

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Размеры ASRock RX 6400 Low Profile (RX6400 LP 4G) составляют 150×68,9 мм, система охлаждения представляет собой небольшой алюминиевый радиатор с тепловой трубкой и вентилятором, который останавливается при небольшой температуре. В числе преимуществ на сайте ASRock упоминается применение 50-амперных сборок Dr.MOS, 90-амперных дросселей и качественной печатной платы чёрного цвета.

Как отмечают специалисты, эта маломощная видеокарта могла бы использоваться в HTPC (ПК для домашнего кинотеатра), но есть нюанс, RX 6400 и 6500 в отличие от своих старших собратьев имеют урезанный медиадвижок с более скудной аппаратной поддержкой различных форматов, в частности, нет аппаратной поддержки декодирования AV1. Что касается игровой производительности, она находится на уровне современной интегрированной графики APU AMD с тем же количеством шейдерных блоков.

Цена новинки неизвестна.