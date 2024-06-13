Прибавка памяти должна сделать видеокарту заметно быстрее.

Ассортимент видеокарт компании ASRock пополнила 8-гиговая версия AMD Radeon RX 6500 XT в исполнении Phantom Gaming, заметили в VideoCardz. Большинство представленных на рынке RX 6500 XT оснащаются 4 ГБ видеопамяти, что в совокупности с 64-битной шиной памяти и четырьмя линиями PCI Express ограничивает и без того скромные возможности видеокарты. Например, вот обзор RX 6500 XT 8 ГБ другого производителя (к слову, похоже, что не только ASRock недавно обновила свой ассортимент RX 6500 XT моделью с большим объёмом видеопамяти) от ресурса LanOC: версия видеокарты на 4 ГБ хуже 6-гиговой NVIDIA RTX 3050, а 8-гиговая RX 6500 XT уже опережает конкурента.

Источник изображения: ASRock

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Что касается оснащения ASRock AMD Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming, на видеокарту установлена система охлаждения с оребренным радиатором, тепловой трубкой, двумя вентиляторами и металлическим бэкплейтом. Судя по обзору 4-гиговой версии от El Chapuzas Informático, производитель продумал отвод тепла от чипов памяти и подсистемы питания, можно отметить наличие термопрокладки на обратной стороне, которая по задумке должна способствовать отведению тепла от чипа к бэкплейту. Помимо этого, сайт производителя говорит о применении 90-амперных дросселей, сборок DrMOS, качественных термопасты и термопрокладок, иными словами RX 6500 XT в исполнении Phantom Gaming выглядит одним из самых продвинутых вариантов этой видеокарты на рынке.

Источник изображения: ASRock

Видеокарта настроена на повышение частоты графического процессора до 2825 МГц, память работает на скорости 18 Гбит/с. Графический процессор RX 6500 XT предлагает 1024 потоковых процессора. Для сравнения, графика в чипе Xbox Series S предлагает 1280 потоковых процессоров (других блоков тоже немного больше), но работает на гораздо более низкой частоте 1565 МГц.