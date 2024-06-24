LG Display объявила о массовом производстве тандемных OLED-панелей, которые впервые будут доступны в системах Dell XPS.

Незадолго до запуска серии Qualcomm Snapdragon X произошла крупная утечка информации о будущих ноутбуках Dell. На одном из слайдов было показано, что компания будет использовать технологию Tandem OLED в своих новых ноутбуках. Месяц спустя компания выпустила систему XPS 13 9345, оснащенную процессором Snapdragon и имеющую такой дисплей, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Jerin J on Unsplash

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Компания LG Display объявила о начале массового производства первых в отрасли 13-дюймовых «тандемных» OLED-панелей для ноутбуков. Эти панели лучше и эффективнее, чем обычные OLED. Как следует из названия, в Tandem OLED используются два слоя органических светодиодов красного, зеленого и синего цвета, что позволяет панели излучать больше света и увеличивает срок её службы.

«Новая OLED-панель Tandem от LG Display специально разработана для использования на ноутбуках. Он может обеспечить удвоенный срок службы и утроенную яркость по сравнению с обычным однослойным OLED-дисплеем, одновременно снижая энергопотребление до 40%». «Разработав компоненты и улучшив структуру 13-дюймовой тандемной OLED-панели, компания LG Display смогла сделать ее примерно на 40 % тоньше и на 28 % легче, чем существующие OLED-экраны для ноутбуков, что обеспечивает элегантный дизайн и большую портативность».

Dell XPS 13 9345. Источник изображения: XDA-Developers

Первыми продуктами LG с Tandem OLED являются ноутбуки Dell XPS 13 9345, оснащенные 13,4-дюймовыми панелями WQXGA+ (2880×1800) со 100% цветовым охватом DCI-P3. Эти панели также сертифицированы для Display HDR True Black 500.

В первоначальных обзорах ноутбука Dell XPS с панелью этого типа обозреватель из XDA-Developers подтверждает, что его максимальная яркость составляет 485 нит, что на 28,6% больше, чем у модели последнего поколения (XPS 13+). СМИ окрестили его «лучшим дисплеем на 13-дюймовом ноутбуке». Этот ноутбук был выпущен по цене 1299 долларов, но обновление до панели Tandem OLED стоит 400 долларов.