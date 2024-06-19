Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Intel подробнее рассказала о семействе техпроцессов Intel 3
Intel 3 обратно совместим с Intel 4.

Intel подробнее рассказала о своей технологии производства Intel 3 на симпозиуме VLSI Technology & Circuits ассоциации IEEE. Intel 3 — это не просто слегка оптимизированное ответвление Intel 4 с внедрением EUV, Intel 3 также призван стать основой для упаковки Foveros и EMIB, поэтому будет оставаться актуальным в течение многих лет, пишет ComputerBase.

Источник изображения:  Daniel Pantu, Unsplash

реклама

Базовые технологии Intel 3 и 3-T могут обеспечить 18-процентное увеличение производительности при том же энергопотреблении, по сравнению с Intel 4, сообщает HardwareLuxx, предполагая, что Intel 3-T может быть выбран для производства вычислительной плитки будущих настольных процессоров Arrow Lake. Оптимизированный подвариант Intel 3-E компания намеревается использовать для производства чипсетов, а Intel 3-PT — для чипов в сегментах AI и HPC. Все эти технологии обратно совместимы с Intel 4.

Источник изображения: Intel Corp, ComputerBase

Официально подтверждённые продукты на базе Intel 3: серверные процессоры Intel Xeon 6 семейства Sierra Forest и Granite Rapids. В Sierra Forest компания предложит процессоры с количеством E-ядер до 288, а в Granite Rapids — процессоры с количеством P-ядер до 128.

Источник изображения: Intel Corp, ComputerBase

По сравнению с конкурентом в лице TSMC, увеличение производительности до 18% при том же энергопотреблении близко к 15-процентному улучшению при переходе TSMC от техпроцесса N5 к N3. Во второй половине этого года появится TSMC N3E, который увеличит производительность ещё на 5%. По оценкам специалистов, TSMC по-прежнему лидирует с N3 и N3E, однако Intel быстрее внедряет GAA транзисторы, что в ближайшем будущем может сделать Intel Foundry привлекательнее для заказчиков.

#intel #процессоры
Источник: computerbase.de
1
Показать комментарии (1)
Intel не осилила выпуск процессоров Core Ultra 7 и Core Ultra 9 и передаст их производство TSMC
Обновленные BIOS с исправлением ошибки в работе технологии Intel eTVB должны выйти до 19 июля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
22
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
Лопасти ротора ветряной турбины могут стать гигантскими батареями для хранения энергии
5
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
1
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
5
Индия пытается привлечь на свою землю японских и американских поставщиков оборудования для производства чипов
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Макеты китайских беспилотников появились рядом с новым военным кораблем
+
Эмулятор RPCS3 консоли PlayStation 3 стал заметно быстрее работать на процессорах начального класса
2
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
4
Ростех передал в войска новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34
+
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Ядерное тепло от АЭС обогревает тысячи домов в Чехии
1
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я перестал оптимизировать и тонко настраивать Windows и вам не советую
39
5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
30
Core i5-12400F vs Core i5-14400F – почему между такими разными процессорами нет разницы в играх
95
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июнь)
19
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
26
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
23
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
2
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
95
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
50

Сейчас обсуждают

Harp
13:30
Показать как правильно что делать? Время свое убивать?
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Smokerman
13:30
А что может помешать, собственно?
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
ExtenZ
13:30
все это из-за частоты памяти, ддр4-3200 CL-15 хватит процу, но неет, надо грабли ддр6
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
typym6ek
13:29
Тоже сижу на 3070 и не вижу игр которые требовали обновления видеокарты, пока что. С g-sync вообще великолепно играется в 2К. MSI Optix G273QF
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
glavhyilo
13:28
1895 за сегодня убили всушников.И позачера минобороны 1840 уничтожило их-там походу щас колево идёт лютое.
Генерал Кривонос ВСУ привел в пример мобилизацию по образцу СССР, как идеальный для Украины
Игорь Шеповалов
13:28
абсолютно верно !!! Полностью согласен.
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
Иван Бородин
13:27
Электромобили для нашего климата неприемлемым!
Windows 11 24H2 доступна для Copilot+ PC, стабильная работа для CPU Intel и AMD не гарантируется
Nvidia&Intel Hater
13:23
Будем ждать теперь когда у него все это коротнет и и сгорит к чертям его сарай
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Chimbal
13:19
Как туда установить все мои комплектующие до единого? И чтобы габариты были не больше моего корпуса? Удовлетворяет оба условия? Или лишь бы ляпнуть? Тоже с синдромом последнего слова/ответа? Или про...
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Nvidia&Intel Hater
13:19
на дошик заработать.хуторяннину больше негде
Собираю универсальный переходник для компьютерного блока питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем