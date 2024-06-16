И это был только инженерный образец.

Китайский блогер и инсайдер Golden Pig Upgrade (金猪升级包) поделился информацией о производительности процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370, который удалось протестировать в одном из выставочных ноутбуков MSI на Computex 2024. По словам инсайдера, в однопоточном и многопоточном тестах Cinebench R23 процессор набрал более двух и двадцати тысяч баллов соответственно, что по подсчётам Wccftech говорит о более чем 20% преимуществе над процессорами прошлого поколения.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Графика AMD Radeon 890M с 16 вычислительными блоками CU (Compute Unit), встроенная в рассматриваемый процессор, набрала более 3600 баллов в тесте 3DMark Time Spy, также сообщает инсайдер.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade (金猪升级包), bilibili

Этот показатель приближает её к дискретной видеокарте NVIDIA GeForce RTX 2050 для ноутбуков, пишут специалисты Wccftech, также отмечая, что на выставке были представлены инженерные образцы и производительность розничных ноутбуков может быть ещё выше. Потенциальные возможности Radeon 890M оцениваются в тесте 3DMark Time Spy показателем 4000 баллов.

Источник изображения: Wccftech

AMD Ryzen AI 9 HX 370 — это 12-ядерный 24-поточный процессор с ядрами Zen 5 и Zen 5c, объединёнными по формуле 4+8. Это одна из двух представленных моделей новой серии Ryzen AI 300 для компьютеров с искусственным интеллектом. Вторая модель, Ryzen AI 9 365, 10-ядерная (4+6) и включает интегрированную графику Radeon 880M на 12 блоков CU. В оба процессора встроены новейшие NPU с теоретической производительностью до 50 TOPS.