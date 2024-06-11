Это дало заметную прибавку к результатам в тесте CPU-Z.

Инженерный образец 6-ядерного 12-поточного AMD Ryzen 5 9600X разогнали до 5,7 ГГц по всем ядрам, что позволило поднять производительность до 14,5% относительно номинала. Накануне сообщалось о результатах теста этого процессора в AIDA64 Cache & Memory Benchmark: новинка с ядрами Zen 5 показала близкое к двукратному преимущество над 7600X по скорости кэш-памяти 1- и 2-го уровней.

Тест в CPU-Z на стандартных частотах показал небольшое преимущество в пределах 5% и не получил большого внимания, но теперь пора вернуться к этим результатам.

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Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

Стандартные частоты инженерного образца AMD Ryzen 5 9600X — это 3,9 ГГц в базовом режиме с возможностью повышения до 5,4 ГГц. В то время как пиковая частота на 100 МГц выше той, что предлагает 7600X, базовая гораздо ниже, процессор текущего поколения настроен на работу при базовой частоте 4,7 ГГц.

При этом базовый TDP процессора 9600X тоже ниже, 65 Вт, как у обычных моделей текущего поколения без X в названии. Странное изменение, тем не менее, все эти показатели на процессорах X можно изменить и первые результаты разгона показали, что частотный потенциал 9600X заметно выше, чем у 7600X.

Источник изображения: VideoCardz, @9550pro в X (заблокирована в РФ)

Согласно сравнительным данным VideoCardz, типичные результаты AMD Ryzen 5 7600X в CPU-Z находятся в диапазоне 727…767 баллов при однопоточном тестировании и 6179…6276 при многопоточном, на стандартных частотах и при разгоне до 5,45 ГГц соответственно. Стоковый инженерник Ryzen 5 9600X уже близок к этим результатам и даже превосходит их, набирая 776 баллов и 6201 балл в одно- и многопоточном тестировании. Но преимущество заметно увеличивается благодаря разгону: процессор набирает 871 балл и 7097 баллов соответственно при работе на частоте 5,7 ГГц по всем ядрам.

Источник изображения: VideoCardz

Старт продаж процессоров AMD Ryzen 9000 ожидается в июле, компания не озвучила цены и не уточнила, появятся ли все четыре представленные модели в продаже одновременно.