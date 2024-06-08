Новый процессор использует архитектуры Zen 5 и имеет больше ядер.

Инженерный образец процессора AMD Ryzen AI 9 HX 370 в тестах CPU-Z легко обошёл предшественника Ryzen 9 7940HS, последнему не помог даже увеличенный до 54 Вт теплопакет.

Источник изображения: Risto Kokkonen, Unsplash

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Флагман мобильного семейства AMD Strix Point с ядрами Zen 5 и производительным NPU был протестирован в составе ноутбука ASUS A14 TUF Gaming на стенде Computex 2024, результаты опубликовал пользователь видеоплатформы bilibili под псевдонимом 秦淮一梦.

В VideoCardz сравнили результаты с Ryzen 9 7940HS в составе мини-ПК, выяснив, что новинка на 12,9% быстрее в однопоточном тестировании и на 25% в многопоточном.

Источник изображения: 秦淮一梦 bilibili, VideoCardz

Результаты говорят о заметном преимуществе архитектуры AMD Zen 5 над Zen 4, но не все ядра в Ryzen AI 9 HX 370 одинаковы. Четыре ядра построены на базе архитектуры Zen 5, ещё восемь — на базе Zen 5c. Всего ядер 12, потоков 24, в то время как Ryzen 9 7940HS является 8-ядерным 16-поточным процессором.

Первые ноутбуки с APU AMD Strix Point должны появиться в следующем месяце, наверняка в ближайшее время появится больше данных о производительности. Накануне интегрированная графика Ryzen AI 9 HX 370 была протестирована в Geekbench, результат оказался близок к настольной Radeon RX 480.