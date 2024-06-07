Не исключено, что с разгоном и быстрой памятью может получиться.

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования флагманского процессора AMD Strix Point, включая его интегрированную графику. Сразу же стоит отметить, рассматриваемый процессор имеет обозначение Ryzen AI 9 HX 170, а его графика Radeon 880M, однако, как сообщалось накануне, на рынке этот процессор появится под названием Ryzen AI 9 HX 370, а его графика переименована в Radeon 890M. Как предполагается, решение AMD изменить схему именования было запоздалым, уже после того, как компании подготовили образцы ноутбуков, поэтому обозначения отличаются.

AMD Ryzen AI 9 HX 170 (370) — это 12-ядерный процессор с ядрами Zen 5 и Zen 5c, максимальной частотой 5,1 ГГц и графикой, которая содержит 16 вычислительных блоков RDNA 3.5 и может повышать частоту до 2,9 ГГц. В базе Geekbench можно найти три оценки процессора в ноутбуке ASUS ProArt A16, какой TDP был установлен для этих тестов, неизвестно, он может находиться в диапазоне от 15 до 54 Вт. На странице подробных результатов отображается максимальная частота 4,25 ГГц, это означает, что процессор не достиг пика, возможно, из-за лимита TDP.

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Источник изображения: Geekbench

Графика, как считают в VideoCardz, менее зависима от изменений TDP, поэтому предлагается рассматривать только результаты тестирования GPU. Графический процессор набрал 41995 баллов в тестах OpenCL: Radeon 890M на 39% быстрее Radeon 780M (RDNA 3), на 59% быстрее чем Radeon 680M (RDNA 2) и также превосходит мобильную GTX 1650 Ti.

Тесты OpenCL не отражают игровую производительность, однако очевидно, что новое решение должно быть быстрее, как за счёт большего количества вычислительных блоков и архитектурных улучшений, так и за счёт появления на рынке более быстрой памяти.

Источник изображения: VideoCardz

Эволюция APU может привести к изменению на рынке настольных и мобильных графических процессоров. Дискретные решения начального уровня больше не имеют смысла, если только они не добавлены для реализации каких-то специфических возможностей, например, для расширения возможностей кодирования, объясняют в VideoCardz. Интегрированная графика теперь и быстрее, и гораздо более эффективнее, поэтому определённо будет интересно увидеть версии этих APU на настольных компьютерах с более быстрой памятью — ряд компаний показали на Computex 2024 модули, способные работать на скорости более 10000 МТ/с.