Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Интегрированная Radeon 890M норовит догнать Radeon RX 480 в первых тестах Geekbench
Не исключено, что с разгоном и быстрой памятью может получиться.

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования флагманского процессора AMD Strix Point, включая его интегрированную графику. Сразу же стоит отметить, рассматриваемый процессор имеет обозначение Ryzen AI 9 HX 170, а его графика Radeon 880M, однако, как сообщалось накануне, на рынке этот процессор появится под названием Ryzen AI 9 HX 370, а его графика переименована в Radeon 890M. Как предполагается, решение AMD изменить схему именования было запоздалым, уже после того, как компании подготовили образцы ноутбуков, поэтому обозначения отличаются.

AMD Ryzen AI 9 HX 170 (370) — это 12-ядерный процессор с ядрами Zen 5 и Zen 5c, максимальной частотой 5,1 ГГц и графикой, которая содержит 16 вычислительных блоков RDNA 3.5 и может повышать частоту до 2,9 ГГц. В базе Geekbench можно найти три оценки процессора в ноутбуке ASUS ProArt A16, какой TDP был установлен для этих тестов, неизвестно, он может находиться в диапазоне от 15 до 54 Вт. На странице подробных результатов отображается максимальная частота 4,25 ГГц, это означает, что процессор не достиг пика, возможно, из-за лимита TDP.

реклама

Источник изображения: Geekbench

Графика, как считают в VideoCardz, менее зависима от изменений TDP, поэтому предлагается рассматривать только результаты тестирования GPU. Графический процессор набрал 41995 баллов в тестах OpenCL: Radeon 890M на 39% быстрее Radeon 780M (RDNA 3), на 59% быстрее чем Radeon 680M (RDNA 2) и также превосходит мобильную GTX 1650 Ti.

Тесты OpenCL не отражают игровую производительность, однако очевидно, что новое решение должно быть быстрее, как за счёт большего количества вычислительных блоков и архитектурных улучшений, так и за счёт появления на рынке более быстрой памяти.

Источник изображения: VideoCardz

Эволюция APU может привести к изменению на рынке настольных и мобильных графических процессоров. Дискретные решения начального уровня больше не имеют смысла, если только они не добавлены для реализации каких-то специфических возможностей, например, для расширения возможностей кодирования, объясняют в VideoCardz. Интегрированная графика теперь и быстрее, и гораздо более эффективнее, поэтому определённо будет интересно увидеть версии этих APU на настольных компьютерах с более быстрой памятью — ряд компаний показали на Computex 2024 модули, способные работать на скорости более 10000 МТ/с.

#amd #видеокарты #amd ryzen ai 300
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Доля продаж видеокарт от Nvidia выросла за минувший квартал до 88%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
41
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
3
В Европе очень встревожены из-за аварии на газовой платформе Норвегии
1
Эксперты Роскачества составили список привычек россиян, которые приводят к поломке смартфонов
+
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
2
Американский дрон-разведчик RQ-4B подозрительно долго кружит над акваторией Черного моря
1
В России разработали «металлический клей» для машиностроительного производства
+
ВС РФ продвинулись вглубь Новоалександровки на Очеретинском участке
+
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
7
На материнской плате следующего поколения ASRock Z890 Taichi Aqua нет ни одного порта USB Type-A
1
AMD официально подтверждает отсутствие поддержки Windows 10 для своих новых процессоров
5
Nvidia выпустила графические драйверы для Windows 7 и 8
5
В Роскосмосе рассказали о сроках создания базы на Луне и её предназначении
+
Модеры показали Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition с улучшенной графикой
+
Мошенники научились взламывать WhatsApp аккаунты без ведома владельца
+
В "Мире Танков" выйдет обновление с введением техники 11 уровня
2
Россия отправила на Кубу группу боевых кораблей Северного флота
4
"Ланцет" сумел догнать и поразить стремительно двигающийся украинский танк Т-64
2
В России наращивается производство сельскохозяйственной техники
+

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
329
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
1
7 лучших и 4 худших шестиядерных процессоров лета 2024 года — выбираем самую выгодную модель
8
Что покажут на Summer Game Fest 2024
1
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
17
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
4
Эксперт Малич рассказал о растущем скептицизме на Западе в отношении конфликта на Украине
+
Как «Хезболла» держит в постоянном напряжении Армию обороны Израиля
+

Сейчас обсуждают

Hivi77
14:19
Ещë можно вспомнить уголовные дела про "Т-Платформа". Где они наши скрепные "Байкалы"? Есть только водичка, под названием Aurus, по 600 рубликов за бутылочку...
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
Колючка
14:19
Близард была банкротом? Ксайлинкс была банкротом? Твиттер была банкротом? Нет. Захотели продать и продали.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
PanzerK
14:17
Ну если говорить о ATi/AMD и nVidia - первой такой хернёй начала заниматься именно ATi/AMD. Опять же в вашем примере ни каких новшеств особых всё симейство не приносило, а в моей статье полноценные ка...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
t34 t34
14:15
При слове "перемаркировка" GTX 8800/9800/GTS150/GTS250 загадочно переглянулись...
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
PanzerK
14:15
Но эти GeForce 6200 умели и в DirectX 9.0c и OpenGL 2.1... и что главное - у них были нормальные драйверы по Vista/7.
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Алексей Кузнецов
14:15
У тех кто выбьет себе субсидии точно с мраморной говядиной хорошо будет.
В Подмосковье начнут строительство комплекса по производству мраморной говядины и мяса буйволов
World Trailer
14:13
Затычка как затычка... у NVIDIA что не было? GeForce 6200 LE и GeForce 6200 SE TurboCache на 32bit шине :D
Обзор видеокарты ATi Radeon X1050 512М или тройное дно за авторством AMD
Hivi77
14:13
Ангстрем-Т. Бывшее оборудование AMD. На милирдик долларов.
В России на заводе «Саста» начато серийное производство новых фрезерных станков с ЧПУ
Eppius
14:13
Армия РФ громит врага по всей линии фронта и уверенным темпом вклинивается в оборону противника.
MWM: Предложенные Украине Mirage 2000 отличаются стабильно высоким уровнем аварийности
[Zero]
14:11
Список предварительный. Но может и такое быть.
Опубликован обновленный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем