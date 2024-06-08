Бренд PowerColor показал на Computex 2024 систему, в которой нейронный блок процессора (NPU) использовался для снижения энергопотребления видеокарты, последнем выступал специальный прототип AMD Radeon RX 7900 XTX, сообщает Wccftech со ссылкой на ряд источников.
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Принцип работы остаётся неизвестным, предполагается, что компания разработала какое-то интеллектуальное программное обеспечение, которое использует NPU и в реальном времени корректирует параметры работы видеокарты и её подсистемы питания.
На примере двух игр, Cyberpunk 2077 и Final Fantasy XV, компания продемонстрировала 22-процентное снижение энергопотребления при небольшом снижении производительности. По сравнению со стандартным режимом экономии энергии AMD, режим PowerColor NPU ECO позволяет дополнительно сэкономить до 5% энергии.
PowerColor NPU ECO в сравнении с другими режимами (игры Cyberpunk 2077 / Final Fantasy XV):
- Без энергосбережения: 263,2 Вт / 338,6 Вт.
- Профиль энергосбережения AMD: 214,5 Вт / 271,4 Вт.
- Профиль энергосбережения PowerColor NPU ECO: 205,3 Вт / 262,9 Вт.
На данный момент неизвестно, внедрит ли PowerColor эту технологию в свои существующие видеокарты или пока это просто демонстрация возможного применения NPU. На настольной платформе AMD только одна серия процессоров включает модели с NPU — это серия Ryzen 8000G. Представленные на неделе настольные процессоры Ryzen 9000 интегрированный NPU не получили.
Как полагают в Wccftech, масштабное внедрение подобных технологий энергосбережения может начаться с выходом видеокарт AMD RDNA 4, но опять-таки, вряд ли на настольной платформе это вызовет большой интерес, а вот на мобильной, где все новые процессоры предлагают NPU и важен каждый ватт, данная технология будет востребована. К слову, PowerColor не ожидает появления видеокарт AMD RDNA 4 в этом году.