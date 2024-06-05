С помощью ИИ был разработан дизайн.

Помимо видеокарт FUZION с моноблочными системами жидкостного охлаждения, компания MSI также продемонстрировала на Computex 2024 несколько совершенно необычных видеокарт: они были созданы с использованием искусственного интеллекта.

Источник изображений: Wccftech (отредактировано)

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Судя по всему, в задачи ИИ входила генерация дизайна кожухов систем охлаждения по описанию, при этом на кожухе обязательно должен присутствовать дракон — мифическое существо давно сопровождает продукцию MSI и является одним из маскотов компании.

На фотографиях, опубликованных ресурсом Wccftech, представлено две модели: GeForce RTX 4090 на базе дизайна MSI SUPRIM X и RTX 4060 Ti на базе Gaming X Slim. Маловероятно, что подобные модели появятся в продаже, поскольку очевидно, что в задачи ИИ не входила оценка эффективности охлаждения при генерации кожухов, но в целом идея создания новой линейки продуктов с подобным необычным объёмным дизайном выглядит довольно интересно, тем более, что видеокарта зачастую становится центром внимания в современных игровых сборках.