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Moleculo
Intel подробнее рассказала о Lunar Lake: новые архитектуры, до 120 TOPS в ИИ, графика Xe2 и другое
Новые микроархитектуры ядер Lion Cove и Skymont являются существенным обновлением и обещают заметный прирост IPC.

Подробности о процессорах Intel Lunar Lake были озвучены компанией на выставке Computex 2024, сообщают AnandTech и VideoCardz. Эти процессоры создавались с упором на повышение энергоэффективности и оптимизацию производительности по всем направлениям. Intel в сотрудничестве с Microsoft продолжает улучшать механизмы планирования для динамического распределения задач по производительным P- и эффективным E-ядрам. Планировщик Intel Thread Director вместе с Windows 11 продолжают играть ключевую роль в этом процессе.

Источник изображения: Intel Corp, VideoCardz

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Intel Lunar Lake использует второе поколение дезагрегированной архитектуры Intel, технологию упаковки Intel Foveros и производится TSMC: вычислительная плитка по технологии N3B, плитка SoC — по технологии N6. Процессоры получили конфигурацию из четырёх P-ядер Lion Cove и четырёх E-ядер Skymont, технология Hyper-Threading не используется, поэтому общее количество потоков соответствует количеству ядер, E-ядра не подключаются к кольцевой шине.

Источник изображения: Intel Corp, AnandTech, VideoCardz

Новые микроархитектуры ядер Lion Cove и Skymont являются существенным обновлением и обещают значительный прирост IPC и эффективности. В корпусе Lunar Lake располагается до 32 ГБ памяти LPDDR5X — это пара 64-битных микросхем, обеспечивающих общий 128-битный интерфейс.

Источник изображения: Intel Corp, VideoCardz

В Intel Lunar Lake интегрирован новый нейронный блок под названием NPU 4: теоретическая производительность в задачах с искусственным интеллектом (ИИ) до 48 TOPS (INT8), чего достаточно для компьютеров Microsoft Copilot+ PC. Совокупная ИИ производительность процессора достигает 120 TOPS. Интегрированный графический процессор вносит большой свой вклад в этот показатель.

Источник изображения: Intel Corp, AnandTech

Обновлённый планировщик Intel Thread Director и система управления питанием для Lunar Lake получили существенные улучшения. Планировщик использует гетерогенную политику планирования, первоначально назначая задачи одному E-ядру и расширяя его на другие E-ядра или P-ядра по мере необходимости. Интеграция с системами управления питанием и контроллерами управления питанием позволяет чипу совместно с Windows 11 контекстно корректировать настройки питания и режимы работы (эффективность, баланс и производительность), обеспечивая оптимальную производительность при минимальном энергопотреблении в различных рабочих сценариях. Планировщик продолжат улучшать за счёт внедрения более детальных сценариев и подключения искусственного интеллекта.

Источник изображения: Intel Corp, AnandTech

В Lunar Lake компания Intel представила новую графическую архитектуру Xe2-LPG. На бумаге она предлагает невероятный прирост производительности и эффективности. В частности, графика обеспечивает до 67 TOPS производительности в задачах ИИ, предлагает больше блоков трассировки лучей по сравнению с Xe-LPG первого поколения, имеет блоки ускорения матричных операций XMX. Среди прочего, поддержка eDisplayPort 1.5, улучшенный конвейер обработки пикселей, возможности сжатия потока до 3:1 без визуальных потерь, включая транспортное кодирование для протоколов HDMI и DisplayPort, поддержка кодека VVC (кодек обеспечивает уменьшение размера файла до 10% по сравнению с AV1), развитый программный стек с поддержкой API и платформ D3D, Vulkan и Intel VPL.

Наконец, Intel Lunar Lake поддерживает Thunderbolt 4, технологии Thunderbolt Share и Wi-Fi 7.

Процессоры планируют выпустить в третьем квартале.

#intel #процессоры #intel lunar lake
Источник: anandtech.com
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Intel представила свои новые системы для технологий искусственного интеллекта
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