Видеокарты оснащены системами охлаждения с тремя вентиляторами.

Бренд ASUS PRIME выходит на рынок видеокарт малого форм-фактора, сообщает OC3D. Компания представила на выставке Computex 2024 видеокарты RTX 4060 Ti, 4070 и 4070 SUPER — все три оснащены системами охлаждения с тремя вентиляторами на двойных шарикоподшипниках, имеют толщину 50 мм и длину 269 мм, двойной BIOS и совместимы с программой .

Источник изображения: ASUS, OC3D

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Слухи о новой программе NVIDIA GeForce SFF-Ready появились в апреле. Сообщалось, что компания работает с партнёрами над созданием стандарта с конструктивными рекомендациями для широкого ассортимента оборудования для систем малого форм-фактора. Официально подробности этой программы до сих пор неизвестны.

Источник изображения: ASUS, OC3D

Что касается охлаждения, компания ASUS заявила, что новинки могут похвастаться множеством инноваций в области охлаждения. Благодаря дополнительному вентилятору и радиатору большего размера видеокарты ASUS PRIME должны быть более холоднее и тише, чем их аналоги Dual. Кроме того, двойной BIOS позволяет переключаться на «производительный» или «тихий» режим.

Источник изображения: ASUS, OC3D

Новые видеокарты будут прекрасно сочетаться с другими продуктами ASUS в серии PRIME. В эту серию входят материнские платы, корпуса для ПК, блоки питания и системы охлаждения для процессоров. Цены остаются неизвестны, продажи планируют начать в скором времени.