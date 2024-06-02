Они ориентированы на рабочие станции и системы HEDT уровня.

Похоже, Intel готовится представить обновлённые версии процессоров Sapphire Rapids для рабочих станций: серии Xeon W-3500 и W-2500, — сообщает Wccftech. Новые модели упоминаются на сайте компании Dell, в обновлениях BIOS для рабочих станций Precision 7960 и 5860, а также на сайте британского ритейлера EET Group, который добавил в каталог различные модели из серии W-3500.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Если верить просочившейся информации, процессоры в обновлённых сериях Intel Xeon W-3500 и W-2500 предложат, как минимум, больше ядер и больше кэш-памяти. На данный момент известно о семи моделях в серии W-3500, большинство из которых предлагают на 4 ядра больше, чем аналогичные модели серии W-3400, а такой модели как Xeon W9-3575X добавили 8 ядер.

Новые процессоры замечены в каталоге ритейлера EET Group. Источник: EET Group, Wccftech.

В серии W-2500 пока тоже известно о семи моделях, всем добавили два ядра относительно предшественников. Обновлённые процессоры будут совместимы с существующими материнскими платами Intel W790.

Предполагаемые спецификации ряда процессоров из обновлённой серии. Данные: Wccftech.

Специалисты не ожидают, что процессоры Intel Xeon W-3500 и W-2500 изменят ситуацию в сегменте HEDT и рабочих станций, по-прежнему считая современные процессоры AMD Threadripper более революционными — они предлагают больше ядер, поддержку более быстрой DDR5 и обладают рядом других преимуществ. Учитывая это, вряд ли Intel поднимет цены на обновлённые процессоры.