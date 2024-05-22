В Сети был замечен небольшой список из восьми материнских плат GIGABYTE на базе чипсета Intel Z890 следующего поколения, сообщает Wccftech со ссылкой на персидский новостной ресурс Faceit.ir, на котором новость уже удалили.
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О подготовке Intel новых настольных процессоров с разъёмом LGA 1851 известно уже давно. Накануне компания подтвердила, что запуск семейства Arrow Lake запланирован на четвёртый квартал. В списке плат GIGABYTE в основном упоминаются знакомые линейки, такие как AORUS ELITE и MASTER, однако есть и что-то новое. Несколько плат имеют отметку AI TOP, что явно указывает на какие-то преимущества для искусственного интеллекта, но какие, неизвестно.
Список замеченных в Сети плат GIGABYTE Z890:
- AORUS XTREME AI ΤΟΡ
- AORUS MASTER AI TOP
- AI TOP
- AORUS MASTER
- AORUS PRO ICE
- AORUS ELITE WIFI
- AORUS ELITE AX
- A ELITE X ICE
В процессоры Intel Arrow Lake-S должен быть встроен нейронный сопроцессор NPU для ускорения задач с искусственным интеллектом. Возможно, в платах AI TOP будут предусмотрены дополнительные возможности для настройки этого блока, предполагают специалисты.
Ожидается, что Intel расскажет подробнее о будущих потребительских процессорах на выставке Computex 2024.