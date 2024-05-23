Core HS адаптируется под различные сценарии использования благодаря корпусу-слайдеру с полноценной мини-клавиатурой и дисплею с возможностью наклона.

Antec заключила партнёрское соглашение с Ayaneo и собирается представить на выставке Computex 2024 свой первый портативный компьютер Antec Core HS, сообщает TechPowerUp. Как отмечает компания, компьютер ориентирован на людей с динамичным образом жизни, подразумевая под этим то, что Core HS адаптируется под различные сценарии использования благодаря корпусу-слайдеру с полноценной мини-клавиатурой и дисплею с возможностью наклона.

Источник изображения: Antec

реклама

В Tom’s Hardware писали, что Antec Core HS является ребрендингом портативной игровой консоли Ayaneo Slide — устройства действительно выглядят идентично. Ayaneo Slide был представлен в начале года в рамках краудфандинговой кампании и, похоже, собрал довольно много заказов. Тем не менее, в розничной продаже Slide пока замечен не был. Среди особенностей устройства: 6-дюймовый дисплей, клавиатура с RGB подсветкой, джойстики и триггеры с датчиками Холла, два USB4, аккумулятор на 46,2 Вт·ч, платформа на базе AMD Ryzen 7 7840U с LPDDR5X памятью.

Источник изображения: Antec

Antec пока не раскрыла подробности о конфигурациях Core HS, подтвердив в объявлении лишь ёмкость аккумулятора, наличие стерео-динамиков и некоторые конструктивные особенности.