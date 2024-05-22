Судя по всему, видеокарты нацелены на кластерные конфигурации.

В VideoCardz заметили, что компания GALAX выпустила в Китае видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER и 4070 Ti SUPER серии CLASSIC, которая отличается системами охлаждения с центробежными вентиляторами. Эти две модели дополняют выпущенную в прошлом году RTX 4060 Ti аналогичной конструкции.

GeForce RTX 4070 SUPER Classic. Источник изображения: GALAX

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Внешне обе новинки идентичны, они выполнены в простом дизайне, занимают два слота расширения, а на кронштейне с крупными вентиляционными прорезями для выхода горячего воздуха располагаются четыре видеовыхода: три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1, — стандартный набор для рассматриваемых видеокарт.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER Classic. Источник изображения: GALAX

Радиатор не полностью закрыт кожухом, поэтому часть горячего воздуха будет попадать в корпус системы, отмечают в VideoCardz. Также видеокарты отличаются расположением разъёма питания 12VHPWR на торце — это облегчает сборку кластерных конфигураций. Данные модели наверняка будут востребованы у энтузиастов и небольших компаний, увлекающихся искусственным интеллектом.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER предлагает 8448 ядра CUDA и 16 ГБ памяти GDDR6X, в свою очередь, RTX 4070 SUPER оснащается графическим процессором, в котором задействованы 7168 ядер CUDA, и 12 ГБ памяти. Частоты видеокарт соответствуют эталонным, как и TGP — 285 и 220 Вт соответственно. Цены неизвестны.