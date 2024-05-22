В перспективе скорость DDR6 может подняться ещё выше.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Несколько слайдов из презентации JEDEC о разработке новых стандартов памяти появились в Сети, благодаря чему можно узнать, к каким скоростным показателям стремятся специалисты с LPDDR6 и DDR6 памятью.

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Источник изображения: JEDEC и Synopsys, VideoCardz и @DarkmontTech (X, заблокирован в РФ)

Как пишет VideoCardz, для стандарта LPDDR6 сейчас рассматривается скорость передачи данных в пределах 10,6…14 Гбит/с и пропускная способность в пределах 28,5…38,4 ГБ/с. Похоже, в случае с памятью DDR6 нерешённых вопросов больше, так, утверждается, что ещё не выбран вид модуляции сигналов, PAM или NRZ. Тем не менее, предварительные границы скоростных диапазонов выбраны: рассматривается диапазон 8,8…17,6 Гбит/с, который впоследствии может быть расширен до 21 Гбит/с.

Источник изображения: JEDEC и Synopsys, VideoCardz и @DarkmontTech (X, заблокирован в РФ)

Спецификации LPDDR6 могут выпустить уже в третьем квартале 2024 года, в этом году также ожидают черновой вариант стандарта DDR6, окончательную версию должны представить ко второму кварталу следующего года.