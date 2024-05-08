Презентация запланирована на 18 мая.

У AYANEO уже есть множество продуктов, большинство из которых относятся к мощным портативным системам и мини-ПК. Некоторые из этих устройств поддерживают современные стандарты подключения, такие как USB4 или даже OCuLink. Последний позволяет использовать интерфейс PCIe со скоростью до 64 ГБ/с для подключения внешних видеокарт. Оказывается, AYANEO работает над док-станцией для видеокарт под названием AG01 Graphics Starship, которая будет напоминать звездолет из старых научно-фантастических фильмов, сообщают VideoCardz и Liliputing.

Источник изображения: AYANEO

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Компания не раскрывает никаких подробностей о док-станции, ориентируясь на тенденции в сегменте, можно лишь предположить предположить, что она будет поддерживать соединения USB4 и(или) OCuLink. На опубликованных изображениях не видно интерфейса PCIe, это может говорить о том, что перед нами внешняя видеокарта, например мобильный вариант AMD Radeon RX 7600M XT, как в OneXGPU или GPD G1 — оба были выпущены сильными конкурентами AYANEO. Официальная презентация AG01 состоится 18 мая.