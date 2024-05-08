Производители сосредоточатся на HBM памяти для сектора искусственного интеллекта.

Цены на оперативную память DDR5 постепенно снижались с момента её появления на рынке несколько лет назад, что со временем делало новые платформы более доступными для покупателей. Однако эта положительная тенденция может не получить дальнейшего развития. Отчёт аналитиков TrendForce предполагает, что цены на DRAM могут значительно вырасти в следующем году, сообщает TechSpot.

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По мнению аналитиков, в следующем году цены на память с высокой пропускной способностью HBM вырастут на 5…10% из-за высокого спроса со стороны сектора искусственного интеллекта. Это приведёт к росту цен и на другие типы DRAM. Помимо этого, растущий спрос на HBM память резко увеличит её долю в индустрии. Предполагается, что увеличение объёмов производства HBM приведёт к сокращению ресурсов для производства других типов памяти, включая DDR5, тем самым снижая их доступность. Дефицит DDR5 может привести к росту цен на 15…20%.

Спрос на HBM память достиг апогея: и Micron, и SK Hynix сообщают, что их поставки памяти с высокой пропускной способностью полностью забронированы на весь 2024 год и значительную часть 2025 года. В отчёте прогнозируется, что ежегодные темпы роста спроса на HBM в этом году составят почти 200%, а в 2025 году он, по прогнозам, удвоится.