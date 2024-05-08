Будет использоваться технически более правильная единица измерения.

Диспетчер задач Windows 11 в обозримом будущем станет отображать скорость памяти не в мегагерцах (МГц), а в мегатранзакциях в секунду (МТ/с), что технически является более правильным, сообщает Tom’s Hardware.

Уйти от использования МГц для измерения фактической скорости памяти пытаются уже давно, поскольку это неверно. Фактическая частота современных модулей ниже эффективной скорости, однако покупатели привыкли к МГц и зачастую не понимают, о чём идёт речь, когда видят обозначение МТ/с.

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Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Как объясняют специалисты, скорость оперативной памяти измеряли мегагерцами, когда она была синхронной. Но для характеристики эффективной скорости DDR, памяти с двойной скоростью передачи данных, мегагерцы не подходят. Например, оперативная память DDR5, рекламируемая как работающая на частоте 4800 МГц, на самом деле работает на частоте 2400 МГц, обеспечивая скорость передачи данных 4800 МТ/с.

Microsoft постепенно внедряет изменения для бета-тестеров, начиная со сборки под номером 22635.3570.