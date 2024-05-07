В корпус встроены панели из дерева, используется жидкостное охлаждение.

Corsair объявила о выпуске компактных и мощных компьютеров Corsair ONE i500 для создателей контента, энтузиастов в области искусственного интеллекта, и любителей игр, сообщает TechPowerUp. На выбор доступны различные конфигурации, к примеру, в элегантный и компактный корпус с панелями из натурального дерева можно установить графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4090 и процессор Intel Core i9-14900K, оба с жидкостным охлаждением, до 192 гигабайт памяти DDR5 и NVMe накопители общим объёмом до 24 ТБ.

Источник изображения: Corsair

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Corsair ONE i500 на 30% меньше полноразмерного настольного ПК, но при этом не уступает в производительности. В частности, благодаря эффективному жидкостному охлаждению, которое обеспечивает не только высокую производительность, но и работает заметно тише, чем традиционное воздушное охлаждение. Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 и 4080 SUPER обеспечивают высокую производительность в играх и приложениях с искусственным интеллектом, а процессоры Intel 14-го поколения — многозадачность без каких-либо компромиссов. Компьютеры можно модернизировать благодаря стандартным слотам для видеокарт, памяти и накопителей.

Источник изображения: Corsair

Одна из конфигураций с процессором Intel Core i9-14900K, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти и 2-терабайтным накопителем стоит на зарубежном сайте Corsair около 4700 долларов США.