Испарительная камера, восемь теплотрубок, 216 рёбер.

XFX готовит новую флагманскую модель AMD Radeon RX 7900 XTX, сообщает Wccftech. Компания опубликовала тизеры с некоторыми техническими особенностями на китайской торговой площадке JD.com, модель получила название 凤凰涅槃, что может переводиться как Rising Phoenix.

Источник изображений: XFX, JD.com, Wccftech

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В числе особенностей новой модели: подсистема питания 14+2+1, три 8-контактных разъёма дополнительного питания, система охлаждения, состоящая из испарительной камеры, восьми 6-миллиметровых (мм) тепловых трубок и 216 алюминиевых рёбер, в качестве термоинтерфейса для графического процессора используется термопрокладка Honeywell PTM 7950. Частота графического процессора будет повышена до 2615 мегагерц (МГц), в то время как эталонная версия RX 7900 XTX работает на частоте до 2500 МГц в режиме Boost.

Источник изображений: XFX, JD.com, Wccftech

Это будет очень крупная модель с размерами 346×132×68 мм. Она больше текущего флагмана XFX Radeon RX 7900 XTX Speedster MERC310 размерами 344×128×57 мм и, судя по всему, будет занимать четыре слота расширения. Компания не опубликовала подробные фотографии видеокарты, которые позволяли бы оценить дизайн, но судя по имеющимся изображением, модель будет выполнена преимущественно в чёрном цвете с красными акцентами, в чёрный окрашен и кронштейн с видеовыходами.

Когда начнутся продажи неизвестно, ориентировочная цена около 7719 юаней.