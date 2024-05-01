Включая Gemma от компании Google.

NVIDIA подготовила обновление ChatRTX до версии 0.3, сообщает Tom’s Hardware. Это комплект программного обеспечения для локального развёртывания собственного чат-бота. Обновление открывает множество новых возможностей, включая поиск фотографий и распознавание речи.

Источник изображения: NVIDIA

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Инструменты поиска фотографий ChatRTX позволяют искать изображения без сложной маркировки метаданных, а понимать устную речь ChatRTX сможет благодаря поддержке системы распознавания речи Whisper. Также в новом обновлении реализована совместимость с ещё большим количеством языковых моделей, включая Gemma от Google и ChatGLM3-6B. В ChatRTX 0.3 пока не вернули возможность создания краткого пересказа содержания YouTube видео, которую удалили при исправлении найденной уязвимости безопасности.

ChatRTX использует мощь тензорных ядер NVIDIA и библиотеки TensorRT, которая используется для оптимизации моделей. На данный момент поддерживаются видеокарты GeForce RTX 30 и новее с объёмом видеопамяти не менее 8 гигабайт.