Начало продаж в середине месяца.

На зарубежной торговой площадке Amazon замечен коробочный вариант 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 8700F без интегрированной графики, сообщает VideoCardz. Он поставляется в комплекте с кулером Wraith Stealth.

Источник изображения: AMD, Amazon, VideoCardz

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Для APU Hawk Point встроенная графика RDNA3 является одной из ключевых особенностей, а учитывая, что на рынке представлено множество 8-ядерных процессоров, крайне важно, чтобы такой продукт имел привлекательную цену. Похоже, Ryzen 7 8700F будет стоить на 30 долларов дешевле 8700G, который кроме интегрированной графики предлагает немного более высокую частоту. На Amazon процессор получил предварительную цену 299 долларов США. Процессор уже доступен для предварительного заказа, отправка начнётся 14 мая. AMD Ryzen 5 8400F на Amazon ещё не появился, но его продажи должны начаться в этот же день.

AMD Ryzen 7 8700F оснащается восемью ядрами на базе архитектуры Zen4 с тактовой частотой до 5,0 гигагерц, предлагает 16 мегабайт кэш-памяти третьего уровня, что вдвое меньше, чем у процессоров Ryzen 7000 серии. Кроме того, процессор не поддерживает PCIe Gen5 и предлагает до 20 линий PCIe Gen4, из которых только 16 можно использовать. Частичной компенсацией этих недостатков можно считать наличие встроенного нейронного сопроцессора. Процессор рассчитан на работу при TDP, равном 65 Вт.