Например, TDP ускорителей NVIDIA Blackwell достигает 1200 Вт.

Высокий спрос на вычислительные мощности из-за бума искусственного интеллекта (ИИ) в совокупности с возрастающим тепловыделением новых ускорителей вычислений вынуждает центры обработки данных (ЦОД) ускоренными темпами переходить на жидкостное охлаждение, спрос на компоненты для таких систем стремительно растёт, поскольку компании пытаются извлечь выгоду на раннем этапе, сообщает Wccftech со ссылкой на издание Taiwan Economic Daily.

Источник изображения: Sime Basioli, Unsplash

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Председатель Тайваньской ассоциации теплового управления (TTMA) сообщил, что ключевые компоненты жидкостных систем охлаждения приобрести всё сложнее. Это объясняется не только ажиотажем в сегменте ИИ, вызвавшим огромный спрос, но и искусственным дефицитом. ЦОД с жидкостным охлаждением — это будущее рынка ИИ. От доступности компонентов для создания систем жидкостного охлаждения зависит устойчивость этого рынка. Поэтому многие компании сейчас открывают специализированные заводы, которые будут сосредоточены на производстве такого охлаждающего оборудования.

Ключевое значение жидкостного охлаждения в развитии ЦОД отмечал и генеральный директор NVIDIA. Новые ускорители вычислений компании из семейства Blackwell обеспечат значительный прирост производительности, однако их энергопотребление и тепловыделение тоже увеличилось — до 1200 Вт. Ускорители Blackwell могут стать свидетелями массового внедрения жидкостного охлаждения.

Всё это означает, что стоимость будущих ЦОД будет выше, чем предыдущих, не только из-за необходимости перехода на новые, более производительные и дорогие ускорители вычислений, но и потому, что внедрение жидкостного охлаждения тоже может оказаться дорогостоящим. Это может привести к накоплению невыполненных заказов, если отрасль не сможет быстро наладить цепочки поставок, считают в Wccftech.