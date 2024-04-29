Процессоры Intel Arrow Lake должны быть представлены в этом году.

Для настольных процессоров Intel Arrow Lake-S будут использовать два основных кристалла с конфигурациями ядер 8P+16E и 6P+8E, сообщает Wccftech со ссылкой на слухи из ряда источников, включая Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @xinoassassin1. Также появилась информация о потенциальном преемнике Intel Core i5-14400F. Это модель Core Ultra 5 240F с идентификатором CPUID C0662h, для производства которой могут использовать оба кристалла с разным количеством отключённых ядер, также как для 14400F используют кристаллы H0 и C0.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Как ожидается, процессоры Intel Arrow Lake-S будут представлены в серии Core Ultra 200 для платформы LGA 1851 — новой настольной платформы Intel. В числе преимуществ и нововведений специалисты называют: новый техпроцесс Intel 20A для вычислительной плитки, новые архитектуры ядер Lion Cove и Crestmont, на 50% больше кэш-памяти 2-го уровня на ядро, интегрированная графика Alchemist, интегрированный нейронный сопроцессор, больше линий PCIe Gen5. Однако, по слухам, процессоры могут лишиться гиперпоточности Hyper-Threading.