Завтра компания представит новые чипы.

Как ожидается, завтра компания Qualcomm представит линейку ARM-процессоров Snapdragon X, предназначенных для ноутбуков. По информации VideoCardz, компания готовит четыре процессора: три варианта X Elite и один X Plus. Ресурс опубликовал основные характеристики и результаты тестов этих чипов.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Как уже известно, процессоры Snapdragon X Elite будут 12-ядерными, разные варианты отличаются только частотами процессорных ядер и, вероятно, интегрированной графики. Так, самый быстрый чип сможет работать повышать частоту всех ядер до 3,8 гигагерц (ГГц), при нагрузке на два ядра максимальная частота может достигать 4,2 ГГц. У второй и третьей модели частоты при нагрузке на всех ядрах будут достигать 3,4 ГГц, дополнительный буст поддерживает только одна из них — до 4,0 ГГц.

Максимальная частота единственной 10-ядерной модели Snapdragon X Plus достигает 3,4 ГГц по всем ядрам без дополнительного буста, производительность графики тоже 3,8 TFLOPS. Все чипы предлагают 42 мегабайта кэш-памяти, а также встроенный нейронный блок с теоретической производительностью 45 TOPS.

Теоретическая производительность интегрированной графики во флагманском чипе оценивается величиной 4,6 TFLOPS, в двух других — величиной 3,8 TFLOPS. По оценке специалистов, эти значения соответствуют производительности основных конкурентов.

Согласно официальным тестам, Snapdragon X Elite быстрее X Plus в среднем на 17%, самая большая разница наблюдалась в Cinebench 2024, где флагманский чип был быстрее на 40%. В тесте 3DMark Wild Life Extreme флагманский чип был быстрее на 14%. Согласно результатам Geekbench 6.2, одноядерная производительность X Elite находится на уровне топовых настольных чипов AMD и Intel с результатом до 2900 баллов, многоядерная — на уровне топовых мобильных чипов конкурентов с результатом до 15400 баллов. результаты X Plus в этом тесте на 15…17% ниже.