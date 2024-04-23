Компания опубликовала соответствующий тизер.

Компания Arctic опубликовала в социальных сетях тизер, намекающий на скорый выпуск фирменной системы охлаждения для M.2 накопителей, сообщает Cowcotland со ссылкой на официальную страницу компании в Twitter (заблокирован в РФ).

Источник изображения: Arctic, @ARCTIChannel в Twitter (заблокирован в РФ)

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Тизер демонстрирует только очертания продукта, поэтому, какой будет конструкция системы охлаждения, пока неизвестно. В Cowcotland полагают, что компания может выпустить универсальное компактное решение, которое можно использовать как в настольных компьютерах, так и игровой консоли Sony PlayStation 5. С другой стороны, специалисты ресурса признают, что подобное решение может оказаться сейчас невостребованным — на рынке появляется всё больше накопителей с поддержкой PCIe 5.0, при выборе охлаждения для которых энтузиасты отдают предпочтение более крупным радиаторам.

Так или иначе, остаётся ждать официальной презентации новинки, которая состоится уже на следующей неделе. Это будет первое охлаждение для M.2 накопителей в ассортименте продуктов Arctic.