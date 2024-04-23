Это согласуется с предыдущими слухами о том, что в новом поколении видеокарты AMD будут нацелены на начальный и средний сегмент.

Согласно новым слухам, AMD может использовать для всех видеокарт Radeon RX 8000 чипы памяти GDDR6 со скоростью 18 гигабит в секунду (Гбит/с), сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Kepler_L2. Это хорошо согласуется с предыдущими слухами о том, что AMD в новом поколении видеокарт на базе архитектуры RDNA 4 не будет нацелена на флагманский сегмент, а сосредоточится на решениях начального и среднего уровня. Не исключено, что на старших видеокартах память будет работать на более высокой скорости за счёт разгона.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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На сегодняшний день известно о двух графических процессорах для будущей линейки видеокарт: Navi 48 и 44, которые являются частью семейства GFX12 и были замечены в обновлениях программного обеспечения вычислительной платформы ROCm под обозначениями GFX1200 и GFX1201 соответственно. Инсайдеры утверждают, что старший чип Navi 48 позиционируется между полной и урезанной версией Navi 31, а Navi 44 — между Navi 33 и Navi 32. Это ещё не говорит об уровне производительности, которая у новых GPU всё же может быть выше за счёт улучшений в новой архитектуре и более высоких частот.

Специалисты считают, что AMD может предложить в новой серии видеокарт выгодные и эффективные решения начального и среднего уровня, что касается суперфлагманов, похоже, в этой нише будет доминировать NVIDIA с потенциальными RTX 5090 и 5080, которые могут стать первыми видеокартами на рынке с GDDR7 памятью.