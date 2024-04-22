Уведомление появилось в тестовой сборке.

Возможно, пользователям Windows 10 в ближайшее время придётся терпеть не только предложения перейти на Windows 11, но и авторизоваться в учётной записи Microsoft вместо использования локальной. Компания тестирует подобное нововведение в предварительной сборке под номером 19045.4353, пишет TechSpot со ссылкой на Windows Central и примечания к сборке.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

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Уведомление с предложением отказаться от локальной учётной записи в пользу облачной может появиться в приложении «Настройки». В прилагаемом тексте объясняется, что учётная запись Microsoft предлагает ряд преимуществ, включая синхронизацию и резервное копирование, управление подписками и прочее. Это действительно удобно, тем не менее, многие пользователи предпочли бы не предоставлять доступ к своим личным данным, используя только локальные учётные записи. Даже если новое надоедливое уведомление появится в стабильной сборке, пока сохраняется возможность отключить его в основных настройках конфиденциальности.

Несмотря на то, что Microsoft подталкивает пользователей Windows 10 к обновлению до Windows 11, первая пока популярнее согласно статистике Statcounter и платформы Steam за март, отмечают специалисты.