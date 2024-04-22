Корпус позволяет собрать достаточно производительную систему с крупным воздушным кулером и видеокартой.

DeepCool представила компактный корпус CH160 формата ITX, сообщает Guru3D. Корпус позволяет собрать достаточно производительные системы небольшого размера, удобные для транспортировки — для этого на корпусе даже есть ручка.

Источник изображения: DeepCool

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В CH160 ITX можно установить Mini-ITX материнские платы, блоки питания ATX и SFX-L длиной 140 миллиметров (мм), воздушные процессорные кулеры высотой до 172 мм, 3-слотовые видеокарты длиной до 305 мм при использовании БП формата SFX и 230 мм при использовании БП формата ATX. Сетчатые панели корпуса способствуют вентиляции для охлаждения компонентов, одна из боковых панелей выполнена из закалённого стекла.

Источник изображения: DeepCool

В корпус можно установить три 120-мм вентилятора: один спереди, два сверху и один сзади. Предусмотрены съёмные кронштейны вентиляторов и пылевые фильтры для упрощения сборки и обслуживания. Что касается накопителей, вместо фронтального вентилятора можно установить один 2,5- или 3,5-дюймовый накопитель, и на этом, похоже, всё.

Источник изображения: DeepCool

Размеры DeepCool CH160 ITX 336×200×283,5 мм, доступно два цвета: белый и чёрный. На боковой панели корпуса располагаются два порта USB 3.0, один USB 3.2 Gen2 Type-C и один комбинированный аудиоразъём. В США корпус стоит от 59,99 долларов.