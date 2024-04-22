Новая серия также оснащается новым процессором Intel Core-HX 14-го поколения.

Китайская компания Mechrevo сегодня представляет свою новую серию ноутбуков под названием Mechrevo Kuangshi 16 Super и Yanshi 16 Super Supreme, сообщает VideoCardz. Представлены ноутбуки с водяным охлаждением и 24-ядерным процессором Intel Core i9-14900HX с частотой до 5,8 ГГц.

Источник изображения: Mechrevo

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Разница между моделями заключается в видеокартах и охлаждении. Компания анонсировала модели на базе RTX 4090 и RTX 4080, обе оснащаются жидкостной системой с внешним блоком, который подключается через трубки на задней части корпуса. Без внешней жидкостной системы ноутбук полагается на воздушное охлаждение с двумя вентиляторами. Как отмечают специалисты, конструкция напоминает ту, что используют многие OEM-бренды, такие как XMG Neo. Хотя корпус ноутбука может отличаться, внешний радиатор, похоже, практически такой же.

Источник изображения: Mechrevo

Что касается технических характеристик, Kuangshi 16 Super оснащён 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600, 100% охватом цветовой гаммы sRGB и частотой обновления 240 Гц. Дополнительно ноутбук оснащён портами Thunderbolt 4 и HDMI 2.1.

Источник изображения: Mechrevo

Эти ноутбуки стоят около 20000 юаней за модель c RTX 4090 и 15000 юаней за модель с RTX 4080. В качестве альтернативы можно выбрать варианты без водяного охлаждения, которые стоят примерно на 1000 юаней дешевле.