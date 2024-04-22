Плата поддерживает процессоры AMD Ryzen 7000 и APU AMD Ryzen 8000G.

Sapphire представила свою первую материнскую плату AMD AM5 — это модель Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum в формате Mini-ITX, сообщает Wccftech.

Источник изображения: Sapphire

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По информации специалистов, подсистема питания материнской платы реализована по схеме 8+2, использует 70-амперные транзисторы, ШИМ-контроллер XDPE 192C3B и оснащается радиатором. Для оперативной памяти есть два слота DIMM с поддержкой DDR5-6000 и большей скоростью при разгоне, максимальный поддерживаемый объём памяти 64 гигабайта. Питание реализовано посредством одного 8-контактного и стандартного 24-контактного разъёма ATX.

Источник изображения: Sapphire

Материнская плата поддерживает все выпущенные на текущий момент процессоры AMD Ryzen серии 7000 и настольные APU Ryzen 8000G.

Стоит отметить, что некоторые производители уже выпускают для своих материнских плат BIOS с поддержкой процессоров AMD следующего поколения, которые будут совместимы с разъёмом AM5 и существующими платами.

Источник изображения: Sapphire

Что касается слотов расширения, в их числе один PCIe 4.0 x16 для видеокарт, один слот M.2 с радиатором для твердотельного накопителя PCIe 4.0 x4. Также на плате присутствует четыре порта SATA III. На задней панели можно найти порты HDMI и DisplayPort, по паре USB 2.0, 10-гигабитных и 5-гигабитных USB 3.2 Gen2, а также один 20-гигабитный USB 3.2 Gen2 Type-C. Плата оснащается гигабитным сетевым адаптером.

В Китае Sapphire Nitro+ B650I WIFI Ultra Platinum продаётся по цене 1679 юаней.