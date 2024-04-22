Чтобы обеспечить поддержку будущих APU Strix Point в Linux к моменту их выпуска.

СМИ отмечают усилия AMD по реализации поддержки будущих процессоров и графики в Linux. Ранее сообщалось, что компания внедрила начальную поддержку архитектуры Zen 5 намного быстрее, чем это было в предыдущих поколениях. Аналогичным образом компания заблаговременно публикует изменения для поддержки будущих графических архитектур, сообщает Wccftech со ссылкой на отчёт Phoronix.

Источник изображения: Timothy Dykes, Unsplash

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По информации специалистов, AMD разместила множество файлов прошивки AMDGPU в репозитории Linux, которые, скорее всего, необходимы для графических решений на базе архитектуры RDNA 3+. Файлы предназначены для включения ряда блоков, включая GC 11.5, PSP 14.0.0, SDMA 6.1.0 и других.

Источник изображения: репозитории Linux

Ранее AMD могла опубликовать файлы прошивки за несколько дней до официального запуска новой серии, что создавало огромные проблемы для первых покупателей, использующих операционные системы Linux, поскольку изменения, необходимые для поддержки, не были реализованы в дистрибутивах Linux. Судя по всему, специалисты «Красной команды» проделали большую работу и пересмотрели подход к выпуску обновлений для реализации поддержки нового оборудования в Linux к моменту запуска.

На базе архитектуры RDNA 3+ будет основана интегрированная графика APU AMD Strix Point, которые должны появиться во второй половине 2024 года. Однако широкое распространение ноутбуков на новых APU специалисты ожидают только в следующем году.