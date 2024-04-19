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Moleculo
GALAX выпускает низкопрофильную и полностью белую RTX 4060
Вариант для компактного игрового компьютера в белом цвете.

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На рынке появилась ещё одна низкопрофильная модель NVIDIA GeForce RTX 4060, на этот раз от компании GALAX. Модель, получившая название GALAKURO, была замечена VideoCardz на сайте японского дистрибьютора Kuroutoshikou. Вероятно, вскорости новинка будет представлена и в других регионах.

Источник изображения: GALAX

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Низкопрофильная RTX 4060 GALAKURO от GALAX оснащается системой охлаждения с тремя небольшими вентиляторами, занимает два слота расширения при размерах 182×69×40 миллиметров. Отличительной особенностью модели является полностью белый дизайн: белая печатная плата и кожух системы охлаждения. Дополнительное питание реализовано посредством одного 8-контактного разъёма PCIe. На задней панели присутствует по паре разъёмов DP 1.4a и HDMI 2.1a.

Источник изображения: GALAX

В GALAX немного разогнали эту модель, увеличив тактовую частоту до 2475 мегагерц (МГц) — на 15 МГц относительно стандартных спецификаций. Графический процессор в RTX 4080 предлагает 3072 ядра CUDA, видеокарта оснащается 8 ГБ 128-битной GDDR6 памяти.

Источник изображения: GALAX

Как уже отмечалось, это не первая низкопрофильная RTX 4060, первой такой вариант представила GIGABYTE, затем ASUS. Всё это отличные варианты для сборки очень компактной игровой системы, RTX 4060 хоть и является видеокартой начального класса, её производительности достаточно для всех современных игр в 1080p разрешении при разумном выборе графических настроек.

#видеокарты #galax #rtx 4060
Источник: videocardz.com
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