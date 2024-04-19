Возможно, выпустят не только X Elite, но и X Plus модели.

Qualcomm опубликовала в Twitter (заблокирован в РФ) короткий видеоролик-тизер с ноутбуками, отмеченными буквой X, видимо, намекая на скорую презентацию и запуск серии ARM-процессоров для компьютеров Snapdragon X. Компания призывает следить за новостями 24 апреля, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Qualcomm активно продвигает 12-ядерные процессоры Snapdragon X Elite на протяжении последних недель, устраивая сравнения с конкурирующими решениями от AMD и Intel. В частности, согласно недавним тестам, X Elite значительно быстрее Intel Core Ultra 7 155H и даже опережает Core Ultra 9 185H потребляя при этом меньше энергии. Интегрированная графика X Elite может справиться с современными играми, а встроенный нейронный блок с теоретической производительностью до 45 TOPS на сегодняшний день является самым быстрым NPU на рынке. Однако уже скоро Intel выпустит процессоры Lunar Lake, а AMD процессоры Strix Point, производительность NPU в которых должна быть на том же уровне.

По слухам, кроме Snapdragon X Elite компания Qualcomm готовит линейку X Plus с меньшим количеством ядер. Не исключено, что обе будут представлены одновременно, в тизере нет явного намёка на какую-то определённую серию.