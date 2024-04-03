Snapdragon X Elite быстрее и энергоэффективнее.

Qualcomm поделилась с журналистами издания PCWorld новыми результатами тестирования своего будущего флагманского 12-ядерного чипа Snapdragon X Elite для персональных компьютеров, сравнив его с флагманскими и субфлагманскими процессорами Intel семейства Meteor Lake, передаёт Wccftech. Для сравнения был выбран тестовый пакет Geekbench версии 6.2, ноутбуки ASUS Zenbook 14 OLED с процессором Intel Core Ultra 7 155H и ASUS ROG Zephyrus M16 с процессором Core Ultra 9 185H. Оба процессора Intel используют 16-ядерную конфигурацию 6P+8E+2LP и 8-ядерную графику Xe-LPG.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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По данным Qualcomm, Snapdragon X Elite значительно обходит самые быстрые процессоры Intel Core Ultra при более низком энергопотреблении. Так, на графике однопоточной производительности компания показывает 54-процентное преимущество над Core Ultra 7 155H при энергопотреблении около 7 Вт. При более высокой мощности расстояние между графиками практически не меняется. X Elite демонстрирует пиковую одноядерную производительность Core Ultra 7 155H при энергопотреблении на 65% ниже.

Похожая ситуация в многоядерном тесте, при мощности около 22 Вт Snapdragon X Elite на 52% быстрее и при большей мощности сохраняется примерно та же разница. Процессор Core Ultra 7 155H выходит на пик производительности при энергопотреблении около 60 Вт, однако X Elite такие результаты показывает при энергопотреблении на 60% ниже.

Источник изображения: PCWorld

По пиковой производительности Intel Core Ultra 9 185H удаётся приблизиться к Qualcomm Snapdragon X Elite в многопотоке, но энергопотребление процессора Intel гораздо выше, X Elite обеспечивает тот же результат, потребляя на 58% меньше энергии. На одинаковой мощности около 32 Вт X Elite быстрее на 41%.

Источник изображения: PCWorld

Графический тест 3DMark WildLife Extreme показывает преимущество Qualcomm Snapdragon X Elite по производительности и эффективности интегрированной графики. При одинаковой мощности графика X Elite быстрее на 36%, а пиковую производительность Intel Core Ultra 7 155H демонстрирует при энергопотреблении на 50% ниже. В игры журналистам тоже удалось поиграть, сообщает, что Control и Redout 2 на низких настройках при разрешении 1920×1200 пикселей работают со скоростью около 40 кадров в секунду, игровой процесс достаточно плавный.

Результаты Qualcomm выглядят просто великолепно, осталось дождаться появления новых устройств в продаже и независимых тестов. Официально сроки неизвестны, по предположениям, ноутбуки на базе Snapdragon X Elite начнут появляться с середины года.