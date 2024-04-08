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Moleculo
Qualcomm Snapdragon X Elite опередил Intel Core Ultra 155H в 7-Zip, компиляции кода и других тестах
Новая платформа Qualcomm продолжает демонстрировать многообещающие результаты.

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В Windows Latest рассказали о знакомстве с тестовой версией ноутбука на базе процессора Qualcomm Snapdragon X Elite, компания продолжает приглашать представителей прессы для демонстрации преимуществ устройств на своей новой ARM платформе.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Тестовый ноутбук мощностью 23 ватта сравнили с гораздо более «прожорливым» конкурентом на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H и снова Qualcomm Snapdragon X Elite оказывается победителем. При этом подчёркивается, что Qualcomm оперирует мощностью всей системы, а не только процессора, т.е. 12-ядерный X Elite в этих тестах сам по себе потреблял менее 23 Вт. Не уточняется, в каком режиме работал конкурент, но по умолчанию Core Ultra 7 155H настроен на работу при базовой мощности 28 Вт с несколькими ступенями повышения до 64 и 115 Вт. Процессор Intel использует 16-ядерную конфигурацию 6P+8E+2LP, имеет встроенный NPU и 8-ядерную графику Xe-LPG.

Источник: Windows Latest

Qualcomm Snapdragon X Elite оказался быстрее на 10% при сжатии файлов в 7-Zip, на 55% быстрее при компиляции кода в Visual Studio, на 13% быстрее в тесте интегрированной графики 3DMark, на 14% и 10% в тестах Speedometer 2.0, выполненных в ARM сборках веб-браузеров Edge и Chrome соответственно, на 7% быстрее в тестах JetStream 2 в ARM версии Chrome, от 7 до 13% быстрее в одно- и многоядерных тестах Geekbench, на 70% быстрее в ИИ тесте Procyon.

Одним из наиболее интересных аспектов платформы Qualcomm Snapdragon X Elite специалисты называют встроенный нейронный блок NPU. Теоретическая производительность одного этого NPU в 45 TOPS выше, чем совокупная ИИ производительность новых процессоров конкурентов. Совокупная производительность X Elite в ИИ достигает 75 TOPS. На одном из видео, опубликованных Windows Latest, показан очень быстрый процесс генерации изображения по текстовому описанию с помощью неназванной версии модели Stable Diffusion.

Хотя платформа Qualcomm Snapdragon X Elite не позиционируется, как игровая, игры на ней работают достойно, специалисты отметили достаточно хороший игровой процесс в Baldur's Gate 3, Control и Redout 2.

#процессоры #qualcomm snapdragon
Источник: windowslatest.com
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