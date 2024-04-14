Вероятно, речь идёт о серии Zen5 процессоров Ryzen 9000.

В новой прошивке AGESA ComboPi 1.1.7.0 начинает реализовываться поддержка процессоров AMD следующего поколения, сообщает VideoCardz со ссылкой на компанию MSI, инженеры которой выпустили новые BIOS с соответствующими примечаниями.

Материнская плата MPG B650 Carbon WiFi является одной из тех, что получили новую бета-версию BIOS.

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Источник изображения: Tomáš Malík, Unsplash

В примечаниях к обновлению не называется конкретная серия процессоров AMD Ryzen, однако на неделе энтузиасты обнаружили в новой версии комплекта драйверов для чипсетов упоминание серии Ryzen 9000. На основании этого появились предположения, что серия Ryzen 8000 останется эксклюзивной для мобильных и настольных Zen4 процессоров (APU) семейства Hawk Point, а Zen5 процессоры будут выпускаться в серии Ryzen 9000, что не лишено смысла.

Источник изображения: MSI

На данный момент AMD официально не назвала дату презентации новых процессоров, но есть догадки, что график запуска новинок совпадёт с графиком запуска серии Ryzen 7000: анонс может состояться на выставке Computex 2024 в июне, а продажи начнутся в начале осени.

По слухам, компания может представить и новые материнские платы 700 серии с некоторыми доработками и новыми возможностями, но процессоры Zen5 должны быть совместимы и с текущими платами 600 серии — это доказывает обновление BIOS. Сам сокет AM5 компания AMD обещала поддерживать до 2025 года, как минимум.