А также интегрированная графика Battlemage.

Китайский блогер и инсайдер Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包) поделился некоторой информацией о будущих процессорах Intel Lunar Lake. Со слов инсайдера, теперь серия называется Lunar Lake-V, а не MX, что объясняет наименования Core Ultra 200V, под которыми инженерные образцы процессоров недавно были замечены в Сети, передаёт Wccftech.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Инсайдер подтверждает, что процессоры Intel Lunar Lake-V получат 8-ядерную конфигурацию. Из восьми ядер четыре будут производительными (Performance, P), а ещё четыре ядра — не просто эффективные, это ядра с низким энергопотреблением LP-E. По мнению инсайдера, конфигурация будет выглядеть следующим образом: 4P+0E+4LP-E. Интегрированная графика будет включать до восьми Xe ядер 2-го поколения на базе архитектуры Battlemage.

Источник изображения: Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包), Bilibili (машинный перевод с китайского)

Процессоры Intel Lunar Lake-V также получат до 32 ГБ встроенной (Memory-on-Package, MoP) памяти LPDDR5X со скоростью до 8533 мегатранзакций в секунду. Из-за этого рабочий диапазон TDP немного увеличился с 15…28 ватт до 17…30 ватт.

Процессоры Intel Lunar Lake будут выпущены позднее в этом году. Возможно, о них расскажут на предстоящей выставке Computex 2024.