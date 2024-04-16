Аналоги потребительских моделей с набором технологий AMD Pro.

AMD представила новые процессоры Ryzen Pro для мобильных и настольных рабочих систем бизнес сегмента, сообщает Tom’s Hardware. Процессоры основаны на уже выпущенных потребительских моделях, но предлагают расширенный набор технологий для бизнеса. Мобильная серия Ryzen Pro 8040 входит в семейство Hawk Point, настольная Ryzen Pro 8000 — в семейство Phoenix.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

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Процессоры AMD Ryzen Pro 8040U рассчитаны на диапазон TDP 15…28 Вт, варианты HS разделены на линейки мощностью 20…28 Вт и 35…54 Вт. Количество ядер варьируется от шести у Ryzen 5 до восьми у Ryzen 7 и 9. Пиковая тактовая частота такая же, как у потребительских вариантов.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

Все модели кроме Ryzen 5 Pro 8540U имеют встроенный NPU с теоретической вычислительной производительностью в задачах с применением искусственного интеллекта (ИИ) 16 TOPS. Компания заявляет, что её мобильные процессоры имеют преимущество перед конкурирующими процессорами Intel Core Ultra семейства Meteor Lake, производительность NPU которых оценивается в 11 TOPS.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

Далее AMD заявляет о среднем 30-процентном преимуществе процессора Ryzen 7 Pro 8840U над Intel Core Ultra 7 165U, базовая мощность обоих 15 Вт, а также среднем 18-процентном преимуществе над процессором Core Ultra 7 165H с базовой мощностью 28 Вт. В свою очередь, процессор Ryzen 9 Pro 8945HS мощностью 45 Вт обеспечивает более чем 50-процентное преимущество в приложении для работы с видео Topaz Labs с применением ИИ, по сравнению с процессором Intel Core Ultra 9 185H мощностью 45 Вт, а также значительно быстрее при работе с некоторыми популярными языковыми моделями ИИ. По времени автономной работы AMD тоже выигрывает, если верить официальным данным.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

Серия AMF Ryzen Pro 8000 для настольных ПК построена на основе потребительской серии Ryzen 8000G, процессоры также имеют встроенный NPU, обеспечивающий производительность 16 TOPS, тогда как Intel ещё не выпустила настольный процессор со встроенным NPU. Все соответствующие характеристики остаются идентичными потребительским моделям. Стандартные модели 8000G имеют настраиваемый диапазон TDP 45…65 Вт, модели GE рассчитаны на TDP 35 Вт. Сравнивая Ryzen Pro 8700G и Intel Core i7-14700 компания AMD заявляет о среднем 19-процентном приросте производительности процессора, а также трёхкратном преимуществе графики в тесте 3DMark Time Spy.

Источник изображения: AMD и Tom's Hardware

Ключевым отличием моделей Pro от стандартных потребительских чипов является интегрированный пакет технологий AMD Pro. Этот пакет аппаратного и программного обеспечения включает в себя набор технологий AMD Pro Security, который включает в себя различные защитные функции, включая Microsoft Pluton и AMD Secure. Также Pro процессоры поддерживают функции AMD Pro Manageability для развёртывания систем в бизнес среде.