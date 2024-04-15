Также присутствует HDMI 2.1 и Thunderbolt 4.

ASUS анонсировала mini-LED монитор ProArt PA32KCX с разрешением 8K и DisplayPort 2.1, сообщает VideoCardz. Монитор предназначен для передовых технологий XR расширенной реальности и создания контента высокого разрешения. Это также один из первых 32-дюймовых мониторов с разрешением 8K (7680×4320 пикселей) и стандартом подключения DisplayPort 2.1.

Источник изображения: ASUS

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В ProArt PA32KCX используется панель mini-LED с 97% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и значением ΔE меньше единицы, что делает её идеальным решением для профессиональной работы с изображениями и видео. Панель имеет 4096 зон подсветки и поддерживает HDR c яркостью 1000 нит в полноэкранном режиме и пиковой яркостью до 1200 нит.

На нижней панели расположен моторизированный перекидной колориметр, упрощающий ручную калибровку цвета. Кроме того, ASUS обращает внимание на наличие у монитора набора решений и технологий LuxPixel, включая антибликовое покрытие и защиту глаз.

Заявлена поддержка DisplayPort 2.1 без уточнения пропускной способности, а также совместимость с HDMI 2.1. Кроме того, монитор оснащён двумя разъёмами Thunderbolt 4 USB Type-C мощностью до 96 Вт, USB-концентратором.

ASUS не объявила цену или дату выпуска этого монитора; однако аналогичные мониторы на момент запуска обычно стоят не дешевле 3000 долларов США. Предшественник, 32-дюймовая 4K модель PA32UCXR, в настоящее время стоит 2700 долларов, отмечают в VideoCardz.