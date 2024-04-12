Ошибки компиляции шейдеров, вылеты в играх с сообщением out of video memory могут быть связаны с процессором, а не с видеокартой.

Похоже, компания NVIDIA в последнее время тоже столкнулась с увеличившимся количеством жалоб от владельцев разблокированных процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений, которые сталкиваются с ошибками компиляции шейдеров, вылетами в играх с сообщением out of video memory — с подобными проблемами на форуме NVIDIA рекомендуют обращаться к Intel, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

реклама

Сначала предполагалось, что подобные ошибки связаны либо с самой игрой, либо с видеокартой, но разработчики из команды Epic Games вместе с рядом других специалистов уже дали понять, что проблема, скорее всего, во флагманских разблокированных процессорах Intel и/или неправильных настройках, которые выставила по умолчанию материнская плата. На неделе стало известно, что Intel знает о жалобах и проводит расследование, на момент написания каких-либо новых официальных заявлений не появилось. На форуме Intel по всем вопросам рекомендуют обращаться в техподдержку компании.

В основном ошибки возникают в Unreal Engine 5 играх на процессорах Core i9. Временным решением может быть установка в BIOS материнской платы параметров питания в соответствии со стандартными спецификациями, если это не помогло, снижение частоты процессора.