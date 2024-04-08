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Intel расследует проблемы со стабильностью на настольных процессорах Core 13- и 14-го поколений
Скорее всего, речь идёт только о флагманских разблокированных процессорах.

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Похоже, всё больше владельцев флагманских процессоров Intel Core 13- и 14-го поколений сталкиваются с нестабильностью своих систем, что вынудило Intel начать расследование по данному вопросу, сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию ZDNet Korea и ряд других источников.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

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За прошедший месяц в новостях несколько раз обсуждались проблемы со стабильностью игр на таких настольных процессорах, как Intel Core i9-13900K и 14900K. В частности, специалисты RAD (подразделение Epic Games) из-за участившихся жалоб пользователей на ошибки в Unreal Engine играх были вынуждены выпустить заявление о том, что с движком всё в порядке, а ошибки могут быть связаны с переразгоном процессоров Intel.

Речь идёт не только о случаях, когда пользователь сам неправильно настроил процессор в результате ручного разгона. Все соки из флагманов уже выжаты на заводе, процессоры работают на очень высоких частотах и повышенных напряжениях, потребляют много энергии и сильно нагреваются. Специалисты не исключают, что дело может быть в быстрой деградации чипов, особенно, в случаях с недостаточным охлаждением. Другая причина, некоторые материнские платы по умолчанию разблокируют лимиты мощности из-за чего процессоры выходят за рамки номинального режима, а пользователи не озадачиваются проверкой параметров и стабильности.

В недавних новостях специалисты Tom’s Hardware тоже отмечали, что сталкивались с ошибками при тестировании игр на флагманских настольных процессорах Intel последних поколений. Корейское подразделение ZDNet подчёркивает, что жалобы распространяются в американских, европейских и корейских игровых сообществах, и, хотя точная причина проблем не выявлена, набирает обороты теория о дефектах в процессорах Intel, в связи с чем участились возвраты процессоров даже без видимых на то причин.

Анонимный представитель одной из корейских компаний заявил ZDNet Korea: «Число потребителей, посещающих центр обслуживания клиентов с просьбой заменить свои процессоры 13-го и 14-го поколения, в последнее время увеличилось до более чем десяти в день». Правдивость данного заявления под вопросом, поскольку представитель другой компании не подтвердил подобные масштабы проблемы, но она существует. В Intel журналистам ZDNet Korea подтвердили, что знают о проблемах и проводят расследование: «Intel знает о проблемах, возникающих при выполнении определённых задач на процессорах 13-го и 14-го поколения для настольных ПК, и анализирует их с основными филиалами».

Специалисты Wccftech считают, что любителям игр лучше обратить внимание на менее горячие и прожорливые чипы Intel, модели Core i5 и Core i7, которые отлично справляются с современными играми. А вот Core i9 скорее лучшие процессоры для заядлых энтузиастов, которые готовы потратить время на их настройку и дополнительные средства на лучшее охлаждение.

#intel #процессоры
Источник: wccftech.com
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