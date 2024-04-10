По тестам Intel, они могут быть быстрее и эффективнее NVIDIA H100.

Intel представила новый ускоритель искусственного интеллекта (ИИ) под названием Gaudi 3, сообщает Wccftech. Графический процессор Gaudi 3 производится по 5-нм техпроцессу TSMC, оснащён гетерогенным вычислительным механизмом, состоящим из 64 настраиваемых блоков ИИ, программируемых тензорных ядер (TPC) и восьми движков для умножения матриц (MME). Блоки разделены между двумя вычислительными кристаллами. Оба кристалла используют общий кэш объёмом 96 МБ и подключаются к восьми стекам HBM2e памяти объёмом до 16 ГБ каждый. Максимальный общий объём памяти ускорителя 128 ГБ, а пропускная способность — 3,7 ТБ/с.

Источник изображения: Intel Corp и Wccftech

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Ускорители Gaudi 3 будут выпускаться в различных форматах и с различным охлаждением. Ускорители в форм-факторе OAM мощностью до 900 Вт будут предлагаться с воздушным охлаждением, мощностью более 900 Вт — с жидкостным.

Будут и PCIe варианты мощностью до 600 Вт с пассивным охлаждением. Intel также разработала 19-дюймовую плату, на которой можно разместить до восьми ускорителей общей мощностью 7,6 кВт.

Источник изображения: Intel Corp и Wccftech

В числе других преимуществ Gaudi 3: 4-кратное увеличение производительности вычислений в формате BF16, 1,5-кратное увеличение пропускной способности памяти и 2-кратное увеличение пропускной способности сети, в каждый ускоритель интегрированы по 24 порта Ethernet со скоростью 200 Гбит/с, что обеспечивает гибкие возможности создания быстрой масштабируемой сети.

Ускоритель разработан для эффективного выполнения крупномасштабных вычислений, каждый матричный движок способен выполнять 64 000 параллельных операций.

Источник изображения: Intel Corp и Wccftech

По тестам Intel, процесс обучения моделей на ускорителях Gaudi 3 может проходить до 1,7 раз быстрее, а поиск логических выводов до 1,5 раз быстрее, по сравнению с NVIDIA H100. Также отмечается преимущество в эффективности до 2,3 раз.

Ожидается, что ускорители Intel Gaudi 3 в формате OAM станут доступны в третьем квартале 2024 года, а PCIe варианты — в четвёртом квартале 2024 года.