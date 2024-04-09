Официально даты не подтверждены.

Intel официально представила на выставке Embedded World 2024 серию видеокарт Arc для встраиваемых систем. Серия основана на уже известных моделях Alchemist, адаптированных для данного сегмента. Журналисты ComputerBase отмечают, что интерес среди партнёров Intel к новой серии определённо есть, но в то же время многие компании ожидают второе поколение видеокарт под названием Battlemage.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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На момент запуска Battlemage наверняка не будет представлен в сегменте встраиваемых систем, но многие компании, присутствующие на выставке, являются компаниями широкого профиля, охватывая весь спектр продукции, включая потребительскую. Поэтому Battlemage обсуждается в кулуарах и журналистам ComputerBase удалось услышать кое-что интересное.

В последнем официальном заявлении по поводу релиза Battlemage представители Intel не называли конкретных сроков, но высказывали надежду на появление новых видеокарт до выставки CES 2025, т.е. в 2024 году. Теперь на выставке ходят слухи, что компания ориентируется на осень текущего года и хочет воспользоваться сезоном распродаж, первый пик которого приходится на «Чёрную пятницу». Это означает, что выпустить видеокарты могут до конца ноября. Первое поколение видеокарт Intel Arc выпустили в октябре 2022 года.